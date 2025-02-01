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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Erzurum FK: 1 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Erzurum FK: 1 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK'nin Kocaelispor'u konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:50
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        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Erzurumspor FK, Kocaelispor'u konuk etti.

        Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Kocaelispor'un golünü 16. dakikada Aaron Appindangoye, Erzurumspor FK'nin golünü ise 60. dakikada Mustafa Akbaş kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor, 45 puana ulaştı. Puanını 37'e yükselten Erzurumspor FK ise 3. sırada konumlandı.

        Ligin 23. haftasında Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

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