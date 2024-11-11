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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'daki tarihi tabyalara yol yapıldı | Son dakika haberleri

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın zor olduğu tarihi tabyalara yol yaptı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarihi Çobandede ve Dolangez tabyalarına yeni yol yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:34 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:34
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          Kırım Savaşı'ndan başlayıp 1. Dünya Savaşı öncesine kadar 1855-1896 yılları arasında, Kafkasya'dan bölgeye doğru ilerleyen Rus tehdidine karşı yaptırılan, 93 Harbi'nde (1877-1878) ve 1. Dünya Savaşı'nda şehrin savunmasında önemli rol oynayan ve son yıllarda bakımsızlık nedeniyle harabe haline gelen 23 tabyanın korunması için Vali Mustafa Çiftçi kapsamlı bir proje çalışması başlattı.

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          Ecdadın kahramanlık destanları yazdığı tabyalara sahip çıkılması için hazırlanan "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı valilik emri yayımlandı ve 23 tabyanın sorumluluğu kurum, dernek ile sivil toplum kuruluşlarına verildi.

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          Kurumların el birliği yaptığı proje kapsamında, tabyaların kısa sürede detaylı temizliği ve yıkılan ya da yıkılmak üzere olan bölümlerin bakım ve onarımı yapıldı.

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          Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve bağımsızlık mücadelesinde büyük bir stratejik öneme sahip kentteki tabyalar, hem tarihi yapılar olarak hem de ecdadın destansı mücadelesinin sembolleri olarak korunuyor.

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          Proje kapsamında tabyaların çevre düzenlemesi tamamlanarak ziyaretçilere açılması, ayrıca genç nesle birer eğitim alanı haline getirilmesi hedefleniyor.

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          Büyükşehir Belediyesi de sorumlu olduğu Çobandede ve Dolangez tabyalarındaki bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, ayrıca ulaşımın zor olduğu tabyalara 14 kilometrelik yeni yol yaptı.

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