DHA

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 4'üncü Canan Sokak'ta 26 Mart günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i (28) gördü. Aracını durduran Yusuf Y. ile Güler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a (28) isabet etti.

Ebubekir Akın

Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan'da yaşamını yitirdi.

ÖZEL EKİP SAKLANDIĞI YERİ BELİRLEDİ

Polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in Erzurum'daki evine baskın yaptı. Ancak Güler bulunamadı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, istihbarat ekiplerinin de desteğiyle teknik ve fiziki takip başlattı.

Oluşturulan özel ekip, şüpheli Hacı Güler'in Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde saklandığını belirledi. Erzurum'dan bin 350 kilometre uzaklıktaki Çerkezköy'e giden özel ekip, baskın yaptığı evden kaçan şüpheli Hacı Güler'i saklandığı büfenin bodrumunda yakaladı. Şüphelinin Erzurum'a getirileceği bildirildi.