Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen operasyonda 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Pasinler ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği "Kayzer" desteğiyle yapılan aramada 32 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Erzurum
        #erzurum haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta penaltı ve goller var!
        Maçta penaltı ve goller var!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        Habertürk Anasayfa