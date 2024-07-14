Erzurum'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, yağan Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yağan yağmur ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda dönmeye başladı, akabinde yine yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Otomobilin arkasında seyreden TIR, kaza yapan otomobile çarpamamak için kayganlaşan yolda güçlükle durabildi. 05 RA 100 plakalı otomobil de duramayarak TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen ilçe trafik ekipleri yol kontrolünü sağladığı esnada bir diğer otomobil ise kayarak hem refüje hem de yandaki hafif ticari araca çarptı.