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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var | Son dakika haberleri

        Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:34 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:34
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        Erzurum'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
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        Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, yağan Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yağan yağmur ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda dönmeye başladı, akabinde yine yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

        Otomobilin arkasında seyreden TIR, kaza yapan otomobile çarpamamak için kayganlaşan yolda güçlükle durabildi. 05 RA 100 plakalı otomobil de duramayarak TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen ilçe trafik ekipleri yol kontrolünü sağladığı esnada bir diğer otomobil ise kayarak hem refüje hem de yandaki hafif ticari araca çarptı.

        Yaşanan zincirleme trafik kazasında büyük çapta maddi hasar olurken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda ambulans gelerek yaralıları önce Aşkale ilçe Devlet Hastanesine, buradan da Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan, Aşkale ilçesinde Tepebaşı mevkiinde son bir haftada üçüncü zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşlar bölgede tedbir alınmasını istedi.

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