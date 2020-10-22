Erzurum'da toprak tesviye küreğine sıkışan çocuk öldü

Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde yaşayan ilköğretim birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Berat Bakan, boş arazide duran traktörün tesviye küreği ile oynamaya başladı. Bakan, bu sırada dengesini kaybederek küreğin demir korkulukları arasına düştü.

Burada sıkışarak hayatını kaybeden küçük çocuğu görenler durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Bakan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Berat Bakan'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.