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Erzurum'da, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ŞEHİRDER) 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen kurulda, dernek başkanlığına Uğur Aksu seçildi. Uğur Aksu, burada yaptığı konuşmada, kadim şehrin tarihine mal olmuş olaylarını, bilimsel çalışmalarla destekleyerek Erzurumlu vatandaşlara aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

ŞEHİRDER olarak çalışmasını yürüttükleri vakıflık kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına da ehemmiyet verecekleri ifade eden Aksu, "Siyasetten rol çalmaya çalışmayan, siyasi ajandası asla olmayan, burayı bir basamak olarak görmeyen ama şehrin tarihsel dokusunu önceleyen, ekonomik sorunlarına bilimsel yaklaşan, kültürel faaliyetleriyle sosyal yaşamı şekillendirmeye çalışan bir dernek hüviyetine dönüşerek muhataplarına sadece bilimsel raporlar sunan bir örgütlenme modelini ele almaktayız" dedi.

ŞEHİRDER Kurucu Başkanı Murat Ertaş ile eski dernek başkanı Mustafa Uğurlu da birer konuşma yaparak, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi. Genel kurul toplantısına, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum amirleri ile dernek üyeleri katıldı.