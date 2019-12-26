DHA

TCDD görevlileri, merkez Yakutiye ilçesindeki Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

BEKLEMEK İSTEMEDİ

Görüntülerde, 15 Aralık 2019 günü saat 15:57'yi gösterdiğinde Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemek istemedi.

1 DAKİKA KALMIŞTI

Aracından inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Kural tanımayan sürücünün yaptıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

O SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLUNDU

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.