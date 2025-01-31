Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da göçmen kaçakçılığına 61 tutuklama | Son dakika haberleri

        Erzurum'da geçen yıl göçmen kaçakçılığına 61 tutuklama

        Erzurum'da göçmen kaçakçılığını önlemek için 2024 yılında düzenlenen 146 operasyonda organizatör olarak gözaltına alınan 272 şüpheliden 61'inin tutuklandığı, 41'inin de adli kontrolle serbest kaldığı, diğerleriyle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da göçmen kaçakçılığına 61 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'da göçmen kaçakçılığını önlemek için 2024 yılında yapılan çalışmalar açıklandı. Kentte göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2024 yılında gerçekleştirilen 146 operasyonda 272 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

        Organizatör olarak yakalanan 61 kişi tutuklanırken, 41 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. 143 araca el konulan operasyonlarda yakalanan 1074 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        REKLAM

        Bu arada Erzurum'da Aralık 2023 yılında hizmete giren mobil göç noktasında kimlik kontrolü ve parmak izi sorgusu yapılan 2 bin 391 yabancıdan 20'sinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale ilçesindeki geri gönderme merkezinde incelemede bulundu. Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ile kamu kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı incelemede Vali Çiftçi, Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 Müdürü Cihangir Demir ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi-2 Müdürü Hakan Kaya'dan bilgi aldı. Vali Çiftçi, gezdiği merkezde yemekhane ve diğer odaları da inceledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #erzurum haberler
        #göçmen kaçakçılığı
        #tutuklama
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Habertürk Anasayfa