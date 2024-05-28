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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da feci kaza: 3 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

        Erzurum'da feci kaza: 3 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:25
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        Erzurum'da feci kaza: 3 ölü, 1'i ağır 5 yaralı
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        Erzurum'da Enes K'nin kullandığı otomobil, E-80 kara yolunda, Hasan E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #trafik kazası
        #Erzurum
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