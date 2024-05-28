Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Seyfi Can Önal yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Emin D.'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.
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Kazada, otomobilde bulunan sürücü Seyfi Can Önal ile yanında bulunan Faruk Önal, Nisa Önal, Abide Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze yaralandı.
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Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Faruk Önal ve Nino Bıbınıdze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.