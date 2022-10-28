Yüzey araştırmalarında bulundu... 5 bin yıllık!

Bölgedeki kalıntıların şu an için milattan önce 3'üncü bin yıldan, milattan önce 300’e kadar uzandığının göstergesi olduğunu ifade eden Parlıtı, "Yüzey araştırmalarında tek parça bütün uzuvlarının işlenmiş, Doğu Anadolu arkeolojisinde benzerine rastlanmayan göz, ağız, alt gövde ve bütün cinsiyeti belirgin olarak işlenmiş bir 'ana tanrıça' bulundu. Elde edilen bulgular çerçevesinde şu an için bölge geçmişinin Geç Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı'na kadar uzanmakta olduğu söylenebilir" diye konuştu.