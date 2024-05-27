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        Haberler Gündem Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni bir toprak kayması yaşandı

        Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni bir toprak kayması yaşandı

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında AFAD'ın kontrolünde boş alanda meydana gelen toprak kayması yaşandı. Olayda herhangi bir zayiat yaşanmadı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medyadan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Vali Aydoğdu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde alan bosaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.05.2024 - 18:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:59
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        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
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        Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağı sahasında AFAD’ın kontrolünde boş alanda meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı.

        13 Şubat 2024 tarihinde İliç ilçesindeki madende meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı olayın ardından geçen süreçte 4 işçinin cenazesine ulaşılmış kalan 5 işçiye de ulaşılması için sahada kontrollü çalışmalar sürdürülüyor.

        Havanın yağışlı olması nedeniyle sahada AFAD ekipleri tarafından çalışmalar kontrollü olarak yürütülüyor. Bugün AFAD’ın kontrolü altında bulunan ve boşaltılan alanda meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir zayiat yaşanmadı.

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        VALİ AYDOĞDU'DAN AÇIKLAMA

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.

        Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #İliç
        #toprak kayması
        #haberler
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