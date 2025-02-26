Erzincan'daki Işıkpınar Deresi buz tuttu
Erzincan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Işıkpınar Deresi'nin yüzeyi dondu
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Erzincan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Işıkpınar Deresi dondu.
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Kentte, Sibirya soğuklarının etkili olduğu belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Erzincan'da gece en düşük sıcaklık eksi 20.5 olarak Çayırlı ilçesinde ölçüldü. İlçeyi eksi 20.1 ile Otlukbeli takip etti.
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Kent merkezinin sıfırın altında 10.4 olduğu Erzincan'da soğuk hava, bazı göl ve derelerin donmasına neden oldu.
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Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Işıkpınar Deresi, buzla kaplandı.
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Buz tutan dereyi görmeye gelenlerden Recep Sulu, "Erzincan Işıkpınar Mahallesi’nin üst tarafındayız. Gece hava soğukluğu hissedilen eksi 20-25 dereceydi. Bu havada dere donmuş ve yine o güzelliğini almıştır diye geldik ve yanılmadık. Manzara çok güzel" dedi.
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Işıkpınar Mahallesi'nden başlayan derenin Kavakyolu beldesinden geçip Karasu Nehri’ne döküldüğünü söyleyen Özkan Arduç ise "Bu manzara görülmeye değer. Biz gördük, görmeyenlere de fotoğrafını paylaşıyoruz" diye konuştu.
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