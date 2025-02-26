Buz tutan dereyi görmeye gelenlerden Recep Sulu, "Erzincan Işıkpınar Mahallesi’nin üst tarafındayız. Gece hava soğukluğu hissedilen eksi 20-25 dereceydi. Bu havada dere donmuş ve yine o güzelliğini almıştır diye geldik ve yanılmadık. Manzara çok güzel" dedi.