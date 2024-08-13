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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Erzincan'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

        Erzincan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Ekipler tarafından kaza yerinde yapılan aramada, sürücünün araç içinde cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 05:11 Güncelleme: 13.08.2024 - 05:13
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        Şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
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        Erzincan'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

        İ.A'nın (53) kullandığı araç, Ergan Dağı Sıcak Yayla yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücüden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        AA'nın haberine göre; bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Adet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve UMKE ekiplerince yapılan aramada, şarampole devrilen araçtaki İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İ.A'nın cesedi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
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