Bugün Erzincan'da okullar tatil mi? sorusu merak ediliyordu. Erzincan Valiliği kısa sürede vatandaşların merakla beklediği haberin cevabını vermiş oldu. Öte yandan Valilik, engelli kamu personelleri, hamile kamu personellerine de bugün için idaeri izin saydı.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan Valiliğin’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:”İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ilinde 8 Ocak Salı günü eğitime ara verilmiştir.

ERZİNCAN'DA ENGELLİ KAMU PERSONELLERİ VE HAMİLE KAMU PERSONELLERİ DE İZİNLİ SAYILDI

Ayrıca engelli kamu personeli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Salı günü idari izinli sayılacaktır.”denildi.