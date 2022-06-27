Doğal miras kabul edilecek iki meşe, anıt ağaç olarak tescillenip korumaya alınacak. Ekipler ayrıca Kemah ilçesi Kayabaşı köyü sınırları içerisinde bulunan ve 2021'de 987 yıllık olarak tescillenen ardıç ağacının da bakımını yaptı.