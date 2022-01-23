Erzincan'da 5 kişilik aile sobadan zehirlendi

Erzincan’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesinde ikamet eden İbrahim Tan ve ailesi, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 5 kişilik ailenin sabah saatlerinde durumu 112 Çağrı Merkezi'ne üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Tan ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişilik ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan yoğun kar yağışının beklendiği Erzincan çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20 cm üzeri) sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.