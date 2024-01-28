Erzincan'da 3 TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Erzincan'da zincirleme kaza. 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Erzincan-Erzurum kara yolunun 72. kilometresinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 TIR, buzlanma nedeniyle çarpıştı.
Kazada 3 kişi yaralandı, bir tırda çarpışmanın etkisiyle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yanan TIR ise itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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