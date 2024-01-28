Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erzincan'da 3 TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da 3 TIR'ın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da zincirleme kaza. 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 00:28 Güncelleme: 28.01.2024 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da zincirleme kaza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan-Erzurum kara yolunun 72. kilometresinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 TIR, buzlanma nedeniyle çarpıştı.

        Kazada 3 kişi yaralandı, bir tırda çarpışmanın etkisiyle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yanan TIR ise itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzincan
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        ABD'de lise çıkışında silahlı saldırı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Köprüdeki otomobil alev alev yandı
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        3.5 milyon TL teminat yatırması gerek
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Özel: Anahtar Ankaralılarda
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa