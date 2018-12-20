Statta yaklaşık 3 bin sarı koltuğun monte edilmesi devam ediyor. Ayrıca VIP Tribünü olarak adlandırılan bölümün de koltuklarının büyük bir bölümü monte edildi. Bu tribünde bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneğine ait bölümün koltukları ise henüz takılmadı.