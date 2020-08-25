Ervin Zukanovic, Karagümrük'te

Transfer çalışmalarını sürdüren Karagümrük, stoper takviyesini yaptı. İtalya Serie B ekiplerinden SPAL forması giyen 33 yaşındaki Boşnak futbolcu Ervin Zukanovic'i kadrosuna dahil eden Karagümrük, bu futbolcu için bonservis bedeli ödemedi. Kariyerinde Gent, Chievo, Sampdoria, Roma, Atalanta ve Genoa gibi önemli ekiplerde forma giyen tecrübeli oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'yla da 38 kez sahaya çıktı. İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek olan Zukanovic, ardından Bolu'daki kampa katılacak.

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