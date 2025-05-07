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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz!

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istediklerini dile getirerek kulübün en büyük probleminin gelir-gider dengesizliği olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:46
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        "Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz!"
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem hataları nedeniyle 20'nin üzerinde puan kaybı yaşadıklarını savunarak, "Bu MHK ile bu iş olmaz. Yapının komple değişmesi gerekiyor." dedi.

        Başkan Doğan, Zorlu Center'daki Raffles Otel'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Trendyol Süper Lig'deki her kulübün hakem hatalarından muzdarip olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "İki takımın üzerine kurulmuş bir sistem. Hakem hatalarından 20 puanın üzerinde bir kaybımız var. Bu, her hafta devam ediyor. Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında VAR yanlış oyuncudan ofsayt değerlendirmesi yaptı. Başvurumuzu TFF'ye yapacağız. Çok ciddi sıkıntı yaşanıyor ve bu da sahaya yansıyor. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçının hakemine telefon geliyor, hakem Rize'ye gidiyor ve orada konaklıyor. Kimin aradığını ve nereye gittiğini de biliyorum. Bu yapının komple değişmesi gerekiyor. Bu MHK ile olmayacağını en başından beri söylüyoruz." diye konuştu.

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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem hataları gerekçesiyle yaşanan sıkıntılara çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Başkanın niyeti iyiyse MHK ile alakalı çözüm getirmesi gerekiyordu. Getirmedi. Böyle devam ederse biz de bir karar alacağız. Bu ligde 'Hakem anlamında adalet vardır' diyen kulüp yok. Demek ki bir yerde yanlışlık var. Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinde gerekli desteği verdik. Türk futbolunun problemlerini çözecek kendisi. Önümüzde 2 maçta buna benzer hatalar olursa çok farklı konuşmak durumunda kalırız." ifadelerini kullandı.

        "CAMİAMA KARŞI MAHCUBUM"

        Ertuğrul Doğan, bu sezon futbol takımının saha sonuçlarında başarılı olamaması nedeniyle bordo-mavili camiaya mahcup olduğunu belirtti.

        Teknik direktör Fatih Tekke'nin isteklerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Doğan, "Saha sonuçlarında başarılı değiliz. Camiama karşı mahcubum. Fatih Tekke rapor hazırladı. Bu raporun yerine getirilmesi lazım ki Fatih Tekke'nin önünü açalım. İstediği sonuçları alabilsin. Transfer listesi verecek. Yapabildiklerimizi makul şartlarda yerine getirmeye çalışacağız. Fatih Tekke için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        "TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUZ"

        Başkan Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ı yenerek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydetti.

        Gaziantep'te 14 Mayıs'ta oynanacak finalde adaletli yönetim beklediklerinin altını çizen bordo-mavili kulübün başkanı, "Türkiye Kupa'sını kazanmayı çok istiyoruz. İnşallah sahada adaletli bir yönetim olursa ve garip garip işlerle hakkımız yenmezse kazanan Trabzonspor olacaktır. Kupadan gelecek tüm gelirleri prim olarak futbolcularımıza vereceğiz." dedi.

        "TRABZONSPOR'UN EN BÜYÜK PROBLEMİ, GELİR-GİDER DENGESİZLİĞİ"

        Ertuğrul Doğan, planladıkları projeleri hayata geçirerek bordo-mavili kulübün borcunu 5,2 milyar lira seviyesinden 2 milyar liraya indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Ekonomik anlamda doğru adımlar atmaları gerektiğini vurgulayan başkan Doğan, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor'un en büyük probleminin gelir-gider dengesizliği olduğunu söyledim. 30-35 milyon avro civarında gelirimiz var. 95-100 milyon avro arasında da giderimiz var. Ekonomik anlamda doğru adımları atmamız gerekiyor. Borcumuz 5,2 milyar lira seviyelerinde. 1-2 ay içinde borcu 2 milyar seviyesine indireceğiz. Kartal arazisini kulübe kazandıranlara teşekkür ediyorum. Emlak Konut ile yaptığımız çalışmalarla beraber yıllık 12-15 milyon avrosunda gelir bekliyoruz. Akyazı'da 178 dönümlük araziyi Trabzonspor'un bünyesine kattık. Emlak Konut ile görüşmelere devam ediyoruz. Bu arazilerin hiçbirinde satış planlamıyoruz. Trabzonspor'un geleceğini kurtarmanın derdindeyiz. Bu arazilerin hiçbiri satılmayacak. Sabit gelir getirmenin derdindeyiz. Kulübün borcu, haziran ayının sonuna kadar 2 milyar lira seviyesine inecek gibi duruyor."

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