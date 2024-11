Ertuğrul Doğan: Henüz yolun başındayız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 61 Derece Dergisi'nin ikinci sayısına verdiği röportajda, bordo-mavili kulübün başkanı olarak çocukluk hayalini gerçekleştirmesini, ailesinin değerlerini, Trabzon şehrinin ruhunu ve Trabzonspor sevgisini, kulübü bağımsız ve güçlü bir geleceğe taşımak için hedeflerini açıkladı. Başkanlık döneminde ekonomik istikrar sağlayarak Trabzonspor'un mali sıkıntılarını aşma noktasında önemli adımlar atan Doğan, genel kurulun vereceği yetkiyle, 3 yıl içinde Trabzonspor'u Avrupa'da saygı duyulan ve Süper Lig'de örnek bir kulüp olma vizyonuyla hareket ediyor. Sportif başarı için adımlar atarak, genç yetenekleri kulübe kazandırma konusundaki kararlılığı, Doğan'ı taraftar için bir umut ışığı haline getiriyor.

"Trabzonspor sevgisi, benim için bir toprak kokusuydu" diyen Doğan," Dayılarımın terletdiği o formanın, sahanın ortasında göğsümde hissettiğim bu tutkunun hikayesiydi. Trabzonspor, ailemle birlikte kök saldı içimde; her nefesimde, her sabah uyandığımda Trabzonspor, benim hayal ettiğim gibi bir adam olmamı sağlayan güçlü bir bağ. İlk kez tribünde Trabzonspor'u izlediğim o gün, kalbimde fırtınalar kopmuştu. O an, Trabzonspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını, bu camianın bir parçası olmanın nasıl bir ayrıcalık olduğunu gördüm. Sahanın ortasında ter döken her oyuncu, şehrin gururunu, tarihini taşıyordu" ifadelerini kullandı.