Ertuğrul Doğan: Ekonomik anlamda 2-3 tane büyük problemimiz var

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından imza altına alınan protokolle, Trabzonspor Koleji'nin yapımı süreci resmiyet kazandı.

Protokole göre, Trabzonspor Koleji'nin yapımı için gerekli olan arsanın temini Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un geçen hafta itibariyle 2.2 milyar TL vergi borcu olduğunu kaydederek, “Ama bitti mi, bitmedi. Trabzonspor’un şu saatten sonra önündeki en önemli problem vergi borcu. Geçen hafta itibariyle 2.2 milyar TL vergi borcu. Ancak bunu konuşuyoruz ama 1 ay sonra farklı bir rakam dediğimiz zaman insanlar soruyor, ‘Ne oldu’ diye. Yani sürekli her ay arasındaki farkların oluşma sebebi de buradan kaynaklı. Hepimiz işimizde, gücümüzde, şirketlerimizde şu anda bu durumlarla karşı karşıyayız. Trabzonspor’un gelir kalemlerini bir an önce artırması, kendi sabit getiriler ortaya çıkarması lazım. Bu getirilerle beraber de bir an önce Trabzonspor’un yüzde 50’nin üzerinde faiz yiyen vergi borcundan kurtulması lazım. Yoksa 2.2 milyar, bir ay sonra 2 buçuk milyarı bulan bir vergi borcu, basit bir hesapla seneye 3.75 milyar, bir sene sonra 6 milyar civarında bir borç yapıyor vergiden kaynaklı. Bu faiz yapısıyla, ülkemizdeki faizlerdeki bu durum itibarıyla bunun sürdürülebilir bir durumu yok” ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'UMUZU BİR AN ÖNCE BU SIKINTILARDAN KURTARMAK İÇİN HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Çok daha hızlı bir şekilde projeler geliştirmek zorunda olduklarını söyleyen Başkan Doğan, “Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman hem abiliğini hem kardeşliğini her ortamda gösterdi, Trabzonsporluluğunu gösterdi. Her gittiğimiz yerde bizimle aynı dertle dertlendiklerini aynı sıkıntıları çektiklerine birebir hepsine şahit olduk. Trabzonspor’umuzu bir an önce bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor hepimizin, hepimizin gururu, hepimizin sevdası. Şu an ben bu koltuktayım. Benim tek amacım Trabzonspor’u bir an önce hak ettiği yere getirebilmek. Benim burada ‘bugün başkanlık yapayım, yarın başka bir şey olsun’ diye bir amacım yok. Ben her gittiğim yerde de söylüyorum. Bana o anlamda destek olunmadı ama bu saatten sonra kim başkan olursa olsun ben ona eski başkan olarak en büyük desteği veren kişi olacağım. Bunu net olarak söyleyeyim. Bu bilinci hep beraber oluşturmamız lazım. Trabzonspor’u bir an önce bu dertlerden, sıkıntılardan çıkarmamız lazım, hak ettiği yere getirmemiz lazım. Burada en büyük sorumluluk bana düşüyor. Tabi burada en büyük sorumluluk bana ve yönetim kuruluma düşüyor. Başta biz çok daha dikkatli olmak durumundayız, çok daha hızlı şekilde projeler geliştirmek zorundayız. Hocamızın ekibimizin ve oyuncularımızın da performansını artırması gerekiyor. Herkesin, bizim de” diye konuştu.