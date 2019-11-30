Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından şunları söyledi:

"Bugün çok futbol konuşmak istemiyorum. İstenen Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle ilgili konuşmam, istatistikleri konuşmam... Bu maç tarihe geçti. Çifte standart herkesin canını yakar. Hakemin verdiği doğrudur değildir, onu tartışmıyorum. Geçen hafta aynısı oldu. Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok. Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider... Bunun hesabını kim verecek?"