Ersin Destanoğlu ve Neşe Sevdik nişanlandı

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik ile ilişkisini bir adım ileriye taşıdı.

Ünlü futbolcu, haziran ayında evlilik teklifi ettiği Neşe Sevdik ile bugün nişanlandı.

Ersin Destanoğlu'nun nişan törenine takım arkadaşları ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 36'ncı başkan Sedar Adalı da katıldı. Çiftin bu mutlu anları ise sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğraflar: Instagram