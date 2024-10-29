Ersin Destanoğlu: Taraftar ha hu yapınca hakem korktu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbisini 2-1'lik skorla kaybeden Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, hakemi eleştirdi.

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"TARAFTAR HA HU YAPINCA HAKEM KORKTU"

İşte Ersin Destanoğlu'nun sözleri:

"Hakem tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray faulu alıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Sarı kartlı oyuncular var. Biz atağa çıkıyoruz, faul oluyor. İkinci sarı yok. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Kaptan olarak itiraz ediyorum. Kart görüyorum. Futbolun önüne geçildi.

Biz bugün çok güzel oynadık. Top genelde bizdeydi. İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Buraya deplasmana geliyoruz. Böyle yönetilirse maçlar nasıl kazanacağız? Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar 'ha hu' yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. Bu kadar kolay değil.

Biz burada milyonların umudunu sahada 11 kişi temsil ediyoruz. Siz yanlış kararlar verince işler bizim için zorlaşıyor. Biz baskıda oluyoruz."