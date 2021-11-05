Beşiktaş altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini de peşine takan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri için açıkladığı kadroda, genç file bekçisine de yer verdi.

Ersin, daha önce Ümit Milli Takım'ın kalesini de korudu.