Erol Evgin nikâh tazelemeye çağırdı

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Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserini arka arkaya söylediği 'Sevdan Olmasa' ve 'Rüya' isimli şarkılarıyla açan Erol Evgin, izleyenlere, "Hoş geldiniz" dedikten sonra, "Çağdaş Türk kadınının simgesi Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının bir nikah salonunda da yaşayacak olması büyük bir değerbilirlik" ifadelerini kullanarak, Saylan’ı andı.

NİKÂH TAZELEMEYE ÇAĞIRDI Erol Evgin, geceye katılan sevenlerine seslenerek, "Sevgili Ankaralılar; artık bu güzel salonda nikâh tazelersiniz” sözleriyle, güldürdü. Gece Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, Erol Evgin’e çiçek takdiminin ardından hep bir ağızdan söylenen 'Sevdan Olmasa' şarkısı ile son buldu. "Pantolon ve ayakkabının topukları '70'ler' diyor"