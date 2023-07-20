Erol Evgin'den nostaljik paylaşım
Erol Evgin, hayranlarını geçmişe götürdü. Evgin, arşivlerdeki bir fotoğrafını ortaya çıkardı
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Erol Evgin, yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Erol Evgin, fotoğrafına "Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’ın geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı…" notunu düştü.
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Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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Fırat Tanış
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Fırat Tanış
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Soner Sarıkabadayı
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Soner Sarıkabadayı
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Vedat Milor
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Vedat Milor
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Alişan
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Alişan
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Murat Dalkılıç
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Murat Dalkılıç
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Azra Akın
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Azra Akın
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Gülben Ergen
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Gülben Ergen
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Merve Dizdar
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Merve Dizdar
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Ceyhun Yılmaz
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Ceyhun Yılmaz
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Nilüfer
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Nilüfer