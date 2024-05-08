Erol Evgin'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

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Erol Evgin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Emirgan Beyaz Köşk’te bir araya geldi.

Erol Evgin, buluşmadan fotoğraf paylaşarak; "Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Emirgan Beyaz Köşk’te, makamında ziyaret ettim. Seçimlerdeki başarısını kutladım. İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatına verdiği önem ve destek için teşekkür ettim. Güzel bir sohbet oldu" açıklamasını yaptı.