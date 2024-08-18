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        Haberler Müzik Erol Evgin: Bunlar benim 4'üncü kuşak hayranlarım - Magazin haberleri

        Erol Evgin: Bunlar benim 4'üncü kuşak hayranlarım

        Erol Evgin, yaz konserleri kapsamında, Altınoluk Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu. Evgin, şarkılarını ezbere söyleyen ve kendisini kuliste ziyaret eden Hazar Çelikkaya ile fotoğraf çektirip "Bunlar benim 4. kuşak hayranlarım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:46
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        "Bunlar benim 4'üncü kuşak hayranlarım"
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        Erol Evgin, yaz konserleri kapsamında, geçtiğimiz akşam Altınoluk Amfi Tiyatro’da müzikseverlerle bir araya geldi.

        Konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, şarkılarını gece boyunca Altınoluk korosu eşliğinde söyledi.

        "BUNLAR BENİM 4'ÜNCÜ KUŞAK HAYRANLARIM"

        Erol Evgin şarkılarını ezbere söyleyen 4.5 yaşındaki hayranı Hazar Çelikkaya, şarkıcıyı kulisinde ziyaret etti. Hazar ile hatıra fotoğrafı çektiren Evgin, "Bunlar benim 4'üncü kuşak hayranlarım. Şarkılarımı abladan, anneden, anneanneden dinleyerek büyüyorlar. Gümbür gümbür geliyorlar" diyerek güldü.

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        #Erol Evgin

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