Ernest Muci ile yollar ayrılıyor mu? İşte yanıtı - Beşiktaş Haberleri

Ernest Muci ile yollar ayrılıyor mu? İşte yanıtı - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde yapılacak hamleler kadar yabancı kontenjanından eksilecek isimler de merakla bekleniyor.

Bu noktada siyah-beyazlıların Arnavut yıldızı Ernest Muci'ye gelecek tekliflerin değerlendirilip yolların ayrılacağı ileri sürülse de bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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Son haftalarda 11'den uzak kalsa da Muci'nin kadrodaki en önemli isimlerden biri olduğunu vurgulayan Beşiktaşlı kurmaylar, yolların ayrılması gibi bir düşüncenin şu anda söz konusu olmadığını belirtirken kendilerine ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığını vurguladı.

Ligdeki Eyüpspor ile kupadaki Antalyaspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ernest Muci, Kayserispor ve Gaziantep FK karşısında ise son 20 dakika oyuna girdi. Kayserispor karşısında son anlarda penaltı kazandıran Muci, bu sezon genelinde ise 30 maçta 6 gol ve 2 asist üretti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakatlıktan dönen Muci'ye gelecek haftalarda daha fazla şans vermeyi planlarken öğrencisinin durumunu yakından takip ediyor.