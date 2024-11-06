Ernest Muçi: Çok iyi reaksiyon verdik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta, ilk golü kaydeden Ernest Muçi açıklamalarda bulundu.

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İşte Arnavut oyuncunun o sözleri:

Çok mutluyum. Son iki maçımızı kaybetmiştik. İyi bir geri dönüş yaptık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdik. Bu şekilde devam edeceğiz.

Her şeye çalışıyoruz. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyorum.