Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Ermenistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemeleri ilk maçında Ermenistan deplasmanında

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Peki Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

Giriş: 24.03.2023 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. 

  • Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.

  • Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek. A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

  • 613. Milli randevu

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 613. müsabakaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 279'u özel, toplam 612 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 236 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

  • Stefan Kuntz ile 15. maç

    Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

  • Ermenistan ile 3. randevu

    Türkiye, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip Ermenistan ile oynadığı 2 karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla kazandı.

  • STATÜ NASIL?

    EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

  • ADAY KARDO

    A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

    Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)

    Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).

  • EURO 2024 ELEMELERİ

    2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, önceki gün oynanan maçlarla başladı.

  • Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

  • Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

    24 Mart Cuma:

    - B Grubu

    22.45 Fransa-Hollanda

    22.45 Cebelitarık-Yunanistan

    - E Grubu

    22.45 Çekya-Polonya

    22.45 Moldova-Faroe Adaları

    - F Grubu

    22.45 İsveç-Belçika

    22.45 Avusturya-Azerbaycan

    - G Grubu

    20.00 Bulgaristan-Karadağ

  • SONUÇLAR

    Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    - C Grubu

    İtalya-İngiltere: 1-2

    Kuzey Makedonya-Malta: 2-1

    - H Grubu

    Kazakistan-Slovenya: 1-2

    Danimarka-Finlandiya: 3-1

    San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2

    - J Grubu

    Portekiz-Lihtenştayn: 4-0

    Slovakya-Lüksemburg: 0-0

    Bosna Hersek-İzlanda: 3-0

    22.45 Sırbistan-Litvanya

    25 Mart Cumartesi:

    - A Grubu

    17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi

    22.45 İspanya-Norveç

    - D Grubu

    20.00 Ermenistan-Türkiye

    22.45 Hırvatistan-Galler

    - I Grubu

    20.00 Belarus-İsviçre

    20.00 İsrail-Kosova

    22.45 Andorra-Romanya

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.