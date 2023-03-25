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Haberler Futbol Milli Takım CANLI YAYIN | Ermenistan - Türkiye maçı canlı izle! Milli maç hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı şifresiz canlı yayın izle!

Ermenistan - Türkiye maçı CANLI YAYIN

Ermenistan - Türkiye maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'la deplasmanda karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar, 2 takımın finallere gitmeye hak kazanacağı gruba galibiyetle başlamak istiyor. Ermenistan Türkiye maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 25.03.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | Ermenistan - Türkiye maçı canlı izle! Milli maç hangi kanalda? Ermenistan Türkiye maçı şifresiz canlı yayın izle!
HABERTURK.COM / Ajanslar

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk oluyor.

STAT: Republican Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Jose Maria Sanchez (İspanya)
YAYIN: TRT 1

ERMENİSTAN: Beglaryan, Hovhannisyan, Voskanyan, Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Briasco, Barseghyan

TÜRKİYE: Mert Günok, Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Enes Ünal

Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.

A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakcı da baş ağrısı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)

Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).

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Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya

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