Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer ve Tovuz illeri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs akşam saatlerinden 1 Haziran gece saatlerine kadar Tovuz ilinin Ağdam, Kelbecer ilinin Zeylik köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.