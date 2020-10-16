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Son dakika haberine göre Dağlık Karabağ’da ilan edilen insani ateşkesi hiçe sayarak, Gence’de sivil katliamı yapan Ermenistan ordusu cephede ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ermeni ordusunun ateşkesi ihlal ettiği bildirilirken Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesi bozan Ermeni güçerinin Ağcabadi bölgelerine saldırdığı kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önlediği ve Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdirdiği belirtiliyor. Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek devam ettiği saldırılarda cephede uğradığı yenilgi ise bizzat başbakan tarafından dile getirildi.

PAŞİNYAN: DURUM ÇOK CİDDİ

Paşinyan, dün akşam televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Ermeni güçlerinin cephede ağır kayıplar verdiğini açıklayarak birliklerinin hem kuzey hem de güney yönlerinde geri çekilmek zorunda kaldığını itiraf etti. Açıklamasında çatışmalardaki durumu 'Çok ciddi' olarak nitelendiren Paşinyan Ermeni güçlerine birlik çağrısı da yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini ifade etti.

Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrayil bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, Ermenistan’ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM),dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.

ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.

ALİYEV'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıklamıştı. Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulunmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ateşkese rağmen devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada işgal altındaki toprakları özgürleşene kadar Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlara devam edeceklerini söyledi.

'SONUÇLARI ERMENİSTAN İÇİN YIKICI OLUR'

Aliyev, Dağlık Karabağ'la ilgili müzakerelerde Türkiye'nin de yer alması gerektiğine dair görüşlerini de yeniledi. Aliyev, Ermenistan'ın doğalgaz boru hatlarına saldırması ve kontrolü ele geçirmeye çalışması durumunda Azerbaycan'ın karşılık vereceğini ve sonucun Ermenistan için yıkıcı olacağını sözlerine ekledi.

İlham Aliyev yaptığı açıklamada Türk F-16'larının Azerbaycan'da bulunduğunu ancak Karabağ'daki çatışmalarda kullanılmadığını açıkladı.

'BÜTÜN TESİSLERİ YOK EDECEĞİZ'

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise Azerbaycan'ın sivil hedeflere saldıran bütün Ermeni askeri tesislerini yok edeceğini açıkladı.

Azerbaycan ve Ermenistan Rusya'nın öncülüğünde gerçekleşen ateşkes görüşmelerinde anlaşmış ancak cumartesi başlayan ateşkesten sonra Ermenistan sivil hedeflere saldırılarını sürdürmüş, Azerbaycan da saldırılara karşılık vermişti.

ERMENİSTAN'IN BALİSTİK FÜZE SİSTEMLERİ YOK EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin dün yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.

İmha edilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu, dolayısıyla Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kaydedildi.

ERMENİSTAN MİSKET BOMBASI KULLANDI!

Öte yandan Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildiği bildirildi. Azerbaycan Hukuki ve insan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev “Ermenistan misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

Yarbay Aliyev, “Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” dedi.

SİVİL KAYIPLARIN BİLANÇOSU

Öte yandan Ermenistan'ın sivil hedeflere yönelik saldırılarının bilançosu ortaya çıkmaya başladı.

Ermenistan ordusunun, geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivilin daha yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

AZERİ ANNEDEN ERMENİ ANNELERE ÇAĞRI

Ermenistan’ın balistik füze ile vurduğu Gence’deki apartmanda yaralanan çocukların anneleri Ermeni annelere seslendi. Azeri anneler, ağlamasını istemedikleri Ermeni annelere, ivedi bir şekilde çocuklarını Karabağ’dan çekmeleri çağrısında bulundu.

ERMENİSTAN TERTER'DE GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef aldı. Saldırıda gazetecileri taşıyan aracın şoförü yaralandı.