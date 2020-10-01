Ermenistan'a ait İHA düşürüldü, Habertürk görüntüledi!

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Ermenistan ordusuna ait İnsansız Hava Aracı (İHA),Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldü. O dakikalarda olay yerinde olan Habertürk ekibi Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu anı görüntüledi.

Habertürk ekibi Ağdam bölgesinde Azerbaycan ordusunun cephesine gitti. O sırada Ermenistan'a ait bir İHA, Azerbaycan'a ait savaş uçakları tarafından vuruldu.

Olay yerinde gelişmeleri takip eden Habertürk ekibi, Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu anı görüntüledi.