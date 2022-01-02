Erman Toroğlu evlendi

FIFA kokartlı eski hakem Erman Toroğlu dünya evine girdi. Yaklaşık 5 yıl önce Şükran Toroğlu'ndan boşanan spor yorumcusu, avukatı Ezgi Yavuz ile evlendi. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti.

2017 YILINDA EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Toroğlu’nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.