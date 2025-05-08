Erling Haaland: Bu sezon yeterince iyi değildik!

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, takımının bu sezonki hayal kırıklığı yaratan performansıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Norveçli oyuncu, başarısızlığın temel nedeninin kendileri olduğunu vurgularken, "Yeterince iyi değildik" dedi.

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Premier League'de şampiyonluk unvanını Liverpool'a kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde Real Madrid karşısında veda eden City, beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Haaland ise bu düşüşün temel sebebinin sakatlıklar değil, takım içindeki "açlık" eksikliği olduğunu söyledi.

ESPN'e özel bir röportaj veren golcü futbolcu, "Tabii ki sakatlıklar gibi bahaneler bulunabilir. Rodri gibi kilit isimlerimiz zor dönemlerde eksikti. Ama günün sonunda gerçek şu ki, yeterince iyi performans gösteremedik. İçimizdeki o açlık yoktu. Ben de yeterince iyi değildim, takıma yeterince yardımcı olamadım" ifadelerini kullandı.