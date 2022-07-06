Erkunt Traktör'ün kurucusu hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti.
Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) kurucusu, Meclis ve Yönetim Kurulu Eski Başkanı Mümin Erkunt'un kızı olan Zeynep Erkunt Armağan, iş hayatına Erkunt Sanayi Döküm ve Makine Fabrikaları'nda başladı.
Şirketin bilgi işlem bölümünde 7 yıl görev yapan Armağan, 1990-1998 yılları arasında Satış Müdürü, 1998-2005 yılları arasında da Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
2003 yılında Erkunt Traktör'ün kurucu ortakları arasında yer alan Zeynep Erkunt Armağan, kısa süre içinde Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünün üretilmesine öncülük etti.
6 yıl içinde Erkunt Traktör'ü pazarın en büyük ilk üç firmasından biri yapan Armağan, şirketin aynı zamanda Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasına girmesini de sağladı.
Sincan Organize Sanayi Bölgesinde 14 bin 500 metrekare kapalı, toplam 45 bin metrekarelik alanda üretim yapan Erkunt Traktör'ün ürettiği ArmaTrac markası 35 ülkeye ihraç ediliyor. Erkunt Traktör 2017'de Hindistan merkezli Mahindra & Mahindra'ya satılmıştı.
Armağan, OAİB Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Otomotiv Sektör Meclisi Başkan Yardımcılığı, TOBB Otomotiv Sektör Meclis Üyeliği ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu.
Armağan'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Ankara Gölbaşı Mezarlığı Camii'nden kaldırılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!