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        Haberler Magazin Erkin Koray: Size önemli bir mesajım var - Magazin haberleri

        Erkin Koray: Size önemli bir mesajım var

        7 Ağustos'ta hayatını kaybeden Erkin Koray'ın, 27 Ekim 2022'de yayınlamayı unuttuğu ses kaydı YouTube hesabına yüklendi. Konuşmasında korsan yayınlara tepki gösteren Koray, sevenlerini bu plakları almamaları konusunda uyarmış

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 12:00 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:01
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        Erkin Koray, Kanada'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 7 Ağustos'ta aramızdan ayrılan sanatçının, 27 Ekim 2022'de YouTube'a yüklediği ancak yoğunluğu nedeniyle yayımlamayı unuttuğu açıklaması, YouTube hesabından paylaşıldı.

        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçiren sanatçı, açıklamalarında korsan yayıncılığa ateş püskürmüş. Hayranlarını bu plakları almaması konusunda uyaran Erkin Koray, "Eserlerin ise orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek" ifadelerini kullanmış.

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        Erkin Koray'ın açıklaması şöyle: Merhaba bizim çocuklar... Büyük de olsalar bizim çocuklar... Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır 'artık bu sondur' diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar. Benim iznim yok, ruhsatsız. Ne şekilde alındığı belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. İşe bak. Yapmışsınız saçma sapan bir şey, bırakın hiç olmazsa plak kapağını ben seçeyim. Hadi diyelim ki piyasaya böyle çıkardılar, bari bir şeye benzeseler. İçeriği saçma sapan değiştirilmiş, ucuza mal etmek için de kalitesiz basılmış plaklar... Bu yetkisiz adamlar şarkıların üzerinde oynaya oynaya ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten. İşe bak, memleketin haline bak. Üzülmemek elde değil maalesef. İçine ettiniz ulan güzelim memleketin. Allahsızlar! Ama kazandığım davalar, bir takım kişilerin hiçe saydığı davalar bunların dosyaları kasamda duruyor. Kaybolmadılar yani... Eserlerin ise orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün; hepsini size vereceğim. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek. Dava dosyalarım da onda tabii. Onlar bir köşede dursun. 'Gün ola, harman ola' demiş erenler... Boşuna söylememişlerdir. Hepinizin gözlerinden öperim. Bir gün bu parazitlerden mutlaka kurtulacağız. O güne kadar sağlıcakla kalın. Selam ve sevgilerimle... Almayın bu 'Erkin Koray plakları' adı altında çıkardıkları çöpleri..."

        "ÇALDIĞIN EKMEĞİM, EKMEK PARAN OLAMAZ"

        Erkin Koray, 2021'de yaptığı başka bir açıklamasında da bu konudaki tepkisini "Sakın, 'ekmek param' filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. 'Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?' diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade" şeklinde dile getirmişti.

        Erkin Koray; ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde kendi şarkılarının da yer aldığı LP’leri çıkaranları da mahkemeye vereceğini söylemişti. Koray, ‘Fesuphanallah’ adlı şarkısının bir reklam filminde izinsiz kullanılması üzerine açtığı davada 20 bin TL tazminat almaya hak kazanmıştı.

        Erkin Koray ve kızı Damla Koray
        Erkin Koray ve kızı Damla Koray
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
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        #erkin koray
        #damla koray

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