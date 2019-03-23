Erkenci Kuş 35. son bölüm Star TV ekranlarında izlendi. Erkenci Kuş'un son bölümünde, Can ile Sanem kötü günleri de geride bırakıp barışıyorlar fakat bu barışmadan memnun kalmayanlar da oluyor. Sanem'in Can için hazırladığı sürpriz doğum günü ifşa oluyor.

ERKENCİ KUŞ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacaktır.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Can ve Sanem kötü günleri artık geride bırakmıştır aşklarına kaldıkları yerden daha da mutlu bir şekilde devam ederler.. Can’ın Balkanlara gitmemesi ve Sanem’le barışmaları şirkette Hüma dışında herkesi çok mutlu eder. Bu arada ajans ve yayınevi birlikte sosyal sorumluluk projesine katılır. Fakat Can son anda Yiğit ve Polen’i devre dışı bırakır. Bu arada Hüma da boş durmaz, Polen etkili olamayınca başka planlar yapmaya başlar ve ailelerin de katılacağı bir yemek organize eder.