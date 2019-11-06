Erken gebelik belirtileri nelerdir?

06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hamilelik belirtileri ilk haftadan başlar. Her kişide farklılık gösteren belirtiler olduğu gibi belli başlı bazı belirtiler de vardır. Tüm anne adayları bu belirtileri anlamakta zorluk çekebilir. Hamilelik sebebiyle oluşan hormanal değişimler ve beslenme alışkanlıkları haftalık ve aylık olarak değişim göstermektedir. İlk belirti olarak östrojen ve progesteron hormonlarının artışı görülmektedir. Bunun yanı sıra adet gecikmesi, göğüslerde büyüme, mide bulantısı gibi belirtileri de vardır. Fakat bu belirtilerden olması her zaman gebeliğe işaret etmeyebilir.
ERKEN GEBELİK BELİRTİLERİ:
1. Adet Gecikmesi
Gebeliği anlamanın en bilinen yolu adet gecikmesidir. Adeti geciken bayanların aklına gelen ilk soru hamile olup olmadığıdır. Hamilelik süresinde regl kanamasının olmamasından dolayı adeti geciken insanlar hamile olduğunu düşünebilir. Fakat her adet gecikmesi hamile olunduğu anlamına gelmez.
2. Göğüslerde Büyüme Ve Hassasiyet
Hamilelikten kaynaklanan hormonal değişiklikler göğüslerde büyüme ve hassasiyet oluşturur. Sperm ile yumurtanın birleşmesinden itibaren göğüslerde oluşan hassasiyet, acı, şişlik ve göğüs uçlarındaki koyulaşma gebeliğin en erken belirtilerindendir. Adet öncesi oluşan hassasiyetten daha fazla acı ve şişlik oluşur. Regl öncesi görülen hassasiyet ile karıştırılmamalıdır.
3. Halsizlik Ve Uyku İsteği
Vücutta artan progesteron hormonu ile uyku isteği oluşur. Hamileliğin ilk 4 ayında çok daha fazla görülen halsizlik ve uyku isteği 4 aydan sonra azalır.
4. Kokulara Karşı Duyarlılık
Hormon salgısının artması ile daha önce hoşunuza giden bir koku dahi olsa sizi rahatsız edebilir. Ağır sigara, parfüm gibi kokulara karşı hassasiyet oluşabilir ve koku midenizi bulandırabilir.
5. Sık İdrara Çıkma
Döllenme sonucunda ortaya çıkan sık idrara çıkma olayı hamilelik belirtilerinden biridir. Hamileliğin ilk aylarında daha çok görülen sık idrara çıkma isteği hamileliğin son aylarında bebeğin büyümesi sonucunda mesaneye baskı yapması ile tekrar ortaya çıkar. Bazı gebelerde ilk aydan son aya kadar devam ederken bazılarında ise sadece ilk ve sen aylarda görülür.
6. Mide Bulantısı
Hamileliğin en belirgin belirtisi olan mide bulantısı sabah saatlerinde daha sık yaşandığı gibi günü her saatinde de görülebilir. Kokulara karşı oluşan hassasiyet ile daha da artan mide bulantısı gebeliğin başlıca belirtisidir.
7. Kasık Ağrısı
Hamileliğin 4 ve 5. haftalarında görülen kasık ağrıları embriyonun rahmin iç duvarına yerleşmesi sonucunda oluşur. Hamilelikte kasık ağrısı olması gayet doğal bir durumdur. Fakat bununla birlikte vajinal kanama görülürse doktora başvurulması gerekir.
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