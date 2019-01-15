15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de mide bulantısı ve çınlama şikayetleriyle uyuyan Chen isimli bir kadın, sabahleyin erkek arkadaşının sesini duyamamaya başladı. İşitme kaybı sebebiyle hastaneye giden kadına, doktor yoğun stresin düşük frekanslı işitme kaybına neden olduğunu söyledi.
KADINLARI DUYABİLİYOR
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Chen'e sadece yüksek frekanslı sesleri duyabildiği, 'ters eğimli işitme kaybı' teşhisi konuldu. Buna göre; Chen, erkeklerin sesini duyamıyor. Rakamlara göre, bu rahatsızlık işitme sorunu olan yaklaşık 13.000 hastanın yalnızca birini etkiliyor. Doktorlar, stresin bu sorunu tetikleyebileceğini söyledi.
Qianpu Hastanesi'nden KBB uzmanı Dr. Lin Xiaoqing, "Onunla konuştuğumda beni duyabiliyordu ama genç bir erkek hasta içeri girdiğinde, onu hiç duyamıyordu" açıklamasında bulundu.
YORGUNLUK VE STRES
Chen'in derin sesleri duyamadığını açıklayan Xiaoqing, "Hasta son zamanlarda geç saatlere kadar çalıştığını, vücudunu stres altında bıraktığını ve yeterince uyumadığını belirtti. Yorgunluk ve stres bu duruma katkıda bulunmuş olabilir. Hasta, düşük frekanslı işitme kaybı bir diğer adıyla ters eğimli işitme kaybı tanısı aldı. Bu durumun normalde teşhis edilmesi zordur, çünkü hem sağlık görevlileri hem de hastalar bu durumdan habersiz olabilir" dedi.
Xiaoqing, bu tip hastalıkları çabuk tedavi etmenin önemli olduğunu belirtti.
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