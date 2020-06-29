Kısırlık; uzun süre korunulmamasına rağmen çocuk sahibi olamama durumudur. Normal gebeliğin 6 ay içerisinde sağlanmaması halinde hekime müracaat etmek gereklidir.
Erkeklerde kısırlık
Sperm üretiminde az olma durumu, hareketsizlik ya da bozukluk olması halinde sperm kanallarının tıkanık olması nedeni ile gebeliğin sağlanamamasıdır. Kısırlığın olmasına etken olan durumlar; yaralanma sonunda oluşan tahribatlar, yaşam tarzı, kronik hastalık hali ve bilinmeyen nedenlerden oluşan sorunlar ile ortaya çıkmaktadır. Ancak artık teknolojik gelişim sayesinde tedavi olunabilmektedir.
Ortaya çıkan bulgular
Erkeklerde kısırlığın nedenleri yaşam tarzı ve yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkarılmaktadır. Bir yılı geçen gebelik sağlanamaması, cinsel isteksizlik ve fonksiyon bozukluğu, testislerde ağrı ve şişlik hali, üreme bölgesinde cerrahi müdahale ve sperm sayısı yetersizliği durumunda hekim kontrolü gereklidir.
Kısırlık nedenleri için oluşan sorunların araştırılması
Sağlıklı sperm üretimi için üreme organlarının sağlıklı büyümesi ve oluşma göstermesi gerekmektedir. En az bir testisin çalışıyor olması önemlidir. Testosteron ve diğer hormonların normal seyirde üretim yapıyor olması gereklidir.
Spermler; meninin içinde üretimi gerçekleştirerek meni yardımı ile tüplere taşınması gerekmektedir.
Spermlerde hareket bozukluğu olması halinde oluşan şekil bozuklukları ile yumurtalarda döllenme sağlayamaz.
Kısırlığa neden olan tıbbi etkenler
Enfeksiyon: Bir enfeksiyon hali sperm sayısını ve hareketini engeller.
Varikosel: Testislerde oluşan kan damarlarının şişmesi ve kanın pıhtılaşma hali etkendir. Tedavi edilmelidir.
Geri boşalma: Penisin ilişki sırasında harici olarak idrar kesesine boşalması ile oluşan durumudur.
İnmemiş testis: Bebekken oluşan testislerde kesenin biri ya da ikisinin keseye inmemesi halidir.
Cinsel ilişkide problem: Sertleşme sorunu, çabuk bozulan sertleşme, cinsel ilişkide ağrı, erken boşalma psikolojik nedenlerle olan sorunlar kısırlık nedenleridir.
Orgazm fonksiyonlarında bozulmalar: Sperm üretimi olmadan boşalma durumu
Sürekli kullanılan ilaçlar; Ülser ve kanser ilaçları, vücut geliştirme ile antibiyotik kullanımı sonunda oluşabilen kısırlık hali
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