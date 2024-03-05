Erkekler nasıl gusül abdesti alır? Erkekler için ayrıntılı ve adım adım gusül abdesti alınışı

Erkekler nasıl gusül abdesti alır? Erkekler için ayrıntılı ve adım adım gusül abdesti alınışı

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Boy abdesti olarak da bilinen gusül abdestine fıkıh ilminde Taharet-i Kübra yani büyük temizlik adı verilmektedir. İslam dininde gusül abdestinin neden alındığı, hangi hallerde alınması gerektiği, nasıl alındığı, farzları belirlenmiştir. Biz de bu yazımızda genel anlamda gusül abdesti nedir, adım adım erkeklerin nasıl gusül abdesti alması gerektiği, erkeklerin gusül abdesti alması gereken durumları ve daha fazlasını sizler için derledik. Bu konuyu merak edenler ya da bilmeyenler aşağıda kapsamlı bir yazı bulacak.

Gusül Abdesti Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı guslü, cünüp, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilik hallerinin giderilmesi amacıyla ağız, burun ve sonrasında tüm vücudun yıkanması suretiyle yapılan genel bir temizlik olarak tanımlar. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de de açık bir Ayet-i Kerime mevcuttur.

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“Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).”

Maddi ve manevi arınmayı sağlamak için alınan gusül abdestinin belirli kuralları ve adabı vardır. Bu belirli adap ve kurallar guslün sünneti ve farzları olarak çerçeveye alınmıştır. Ve hangi durumlarda gusül abdestinin alınması gerektiği de açıklanmıştır. Yukarıda sayılan haller dışında Hz. Muhammed herhangi bir gereklilik olmasa da normal banyonun Cuma günü yapılmasının daha hayırlı olacağını belirtmiştir.

“Biriniz cuma namazına geleceği zaman yıkansın!” diyordu. Hatta bazı sahâbîler Hz. Peygamberin bu emrini, “Bulûğa ermiş olan herkese, cuma günü gusletmek vaciptir.” şeklinde rivayet etmişlerdir.

Gusül Abdesti Neden Alınır?

Gusül abdesti normal namaz abdesti gibi her vakit alınan bir abdest değildir. Gusül abdestinin farz kılınması belirli durumlar ile bağlantılıdır. Bu durumlar şöyle sıralanabilir:

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Erkek ve kadınlarda cünüp olma hali

Kadınların her aybaşı (regl, hayız, menstrual dönem)bitiminde gusül abdesti almaları rivayet edilmiştir.

Kadınların loğusalık dönemi bitiminde gusül abdesti almaları rivayet edilir.

Hz. Ali'nin (ra) rivayet ettiğine göre, Hz. Muhammed (SAV), cünüp iken Kur'an-ı Kerim okumamış ve cünüp olanların mescide gelmelerini de doğru bulmamıştır.

Gusül abdesti bu yukarıdaki durumlar sonucunda alınır. Bunun dışında gusül abdesti genel bir temizlik ve namaz kılmaya hazırlık hali olduğu için Hz. Muhammed Cuma ve bayram günlerinde de gusül abdesti almayı rivayet etmiştir. Diğer yandan hac yapmak için ihrama girmeden önce Peygamber efendimizin gusül abdesti almayı rivayet ettiği bildirilmiştir.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Erkeklerde boy abdesti nasıl alınır sorusunun son zamanlarda yapılan aramalarda artış gösterdiği gözlenmiştir. Bu sebeple adım adım ve doğru sıralamayla nasıl gusül abdesti alınacağını izah etmek yerinde olacaktır. Gusül abdesti maddi temizlikten çok manevi temizlik, ruhsal arınma ile ilintilidir. Nitekim gusül abdestinin insanın bedenen ve ruhen zinde kalmasını sağlayan bir etkiye sahip olduğu rivayet edilir. Bu amaçla belirli kurallar ve sıralamayla yapılması önerilir. Şimdi gusül abdesti nasıl alınır madde madde inceleyelim:

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Gusül abdesti alınırken banyoya sol ayak ile girilir ve “Euzü Besmele” çekilir.

Niyet etmek ibadetlerin temelidir. Bu sebeple “Niyet ettim gusül abdesti alıp, temizlenmeye” denilerek gusül abdestine niyet edilir.

Eller bileklere kadar olacak şekilde iyice yıkanır.

Avret yerleri sol ile yıkanır.

Sağ avuç ile ağza 3 defa olacak şekilde dolu dolu su alınır. Mümkünse ağza alınan su boğaza kadar yapılır. Yalnız oruç halindeyken alınan gusül abdestinde su yutulmamasına özen gösterilmelidir.

Sağ avuç ile bu kez 3 defa burna genze kadar olacak şekilde su çekilir ve burun sol ile temizlenir.

Bu adımlardan sonra normal namaz abdesti alınır.

Namaz abdesti alındıktan sonra: ilk olarak başın üzerinden 3 defa, ardından sağ omuzdan aşağı 3 defa ve son olarak sol omuzdan aşağı 3 defa su dökülür.

Vücutta hiç kuru yer kalmayacak şekilde vücut temizlenir.

Erkeklerde gusül abdestinde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Saç ve sakal diplerine suyun tamamen girdiğinden emin olunmalıdır.

Kulak deliği ve göbek deliğine su girdiğinden emin olunmalıdır.

Parmaklarda yüzük ya da kollarda bileklik varsa bunlar hareket ettirilmeli ve o bölgeler su ile iyice yıkanmalıdır.

Son işlem olarak banyo yaptığın yerde su birikiyorsa ayaklar iyice yıkanmalıdır.

Bu işlemlerin ardından gusül abdesti alınmış olunur.

Hz. Muhammed gusül abdesti adabı ile ilgili olarak “Muhakkak ki Azîz ve Celîl olan Allah (cc) Halîm'dir, hayâ sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde örtünsün/kapalı yerde gusletsin. ” ve “Sakın herhangi biriniz açık alanda ya da kendisini gizlemeyen (veya etrafı açık) bir çatı üstünde gusletmesin. O, başkalarını görmese bile kendisi görülebilir.” Buyurmuştur.

Hz. Muhammed’in guslünü tamamladıktan sonra da şöyle dua ettiği rivayet edilir: “Allah'ım! Beyaz elbisenin kirden arınması gibi beni de günahlardan arındır.”

Gusül Abdesti Farzları

Gusül abdestinin hangi durumlarda alınması gerektiğini yukarıda açıkladık. Her ibadette yapılması zorunlu olan durumlar olduğu gibi gusül abdestinde de benzer durumlar vardır. Bu yapılması zorunlu olan durumlara İslam dininde “farz” adı verilmiştir. Gusül abdesti farzları ise şöyle açıklanmıştır:

Ağza dolu dolu su vermek

Burna su çekmek

Son olarak bütün vücudu tepeden tırnağa kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Ağız, burun ve bedeni en az 1 kere yıkamak farz kılınmıştır. Bu yıkamayı 3 kez yapan kimsenin farz işlemini yerine getirdiği gibi aynı zamanda sünnet sevabını da kazandığı rivayet edilmektedir.

Gusül Abdesti Sünneti

Sünnet kelime anlamı olarak Hz. Muhammed’in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları, herhangi bir konuda söylediği sözlerin tamamı, Hz. Muhammed’in koyduğu kurallar ve Müslümanlara gösterdiği yol olarak ifade edilebilir. Müslümanlar için sünnet de en az farz kadar değerli ve saygı gösterilen bir konudur.

Gusül abdestine niyet ve besmele ile başlamak. Maliki ve Şafi mezhebine göre niyet etmek fazdır.

Vücudun herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onun arındırılması

Gusül abdestinden önce normal namaz abdestinin alınması

Eğer abdest alının yerde su birikintisi varsa ayakların yıkanmasını sona bırakmak

Başın üzerinden 3, sağ omuzdan 3 ve sol omuzdan 3 defa olmak üzere su dökmek, ardından diğer uzuvların yıkanması ve her işlemde bedenin temizlenmek için ovulması

Her uzvu 3 kez yıkamak

Suyun kullanımında aşırıya kaçmamak . Hz. Muhammed (SAV) saçları gür ve çok olmasına karşın, üç avuç su alır ve başının üzerinden akıtır, sonra da bedeninin kalan kısmı üzerinden suyu akıtarak guslederdi. Gusülde kullandığı su miktarı ancak abdestte kullandığı su miktarının 3-5 katı kadar olması rivayet edilir.

Avret yerlerini örterek gusül abdesti almak

Gusül abdesti alırken konuşmamak

Gusül abdestinden sonra hemen giyinmek.

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