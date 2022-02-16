Erkekler de HPV aşısı yaptırmalı

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HPV, (Human Papilloma Virüsün) kadınlarda çoğunlukla cinsel yolla ulaşarak rahim ağzı kanserine neden olurken, erkeklerde ise ağız, yutak, anüs ve penis kanseriyle genital bölgede siğillere neden oluyor.

Erken teşhis ve doğru planlanan tedavi sayesinde HPV ile mücadele etmek mümkün olabiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Altunrende, HPV hakkında bilgi verirken "İnsanlarda hastalığa neden olan HPV, bilinenin aksine ortak kullanılan havuzlardan veya tuvaletlerden bulaşmaz" dedi.

Altunrende, HPV’nin ender de olsa vulva, vajen, anüs, ağız ve yutak kanseri gibi kanserlere de yol açabileceğini söyledi.

HPV AŞISI ERKEKLERE UYGULANMALI MI?

Prof. Dr. Altunrende, "Human papilloma virüsün neden olduğu genital siğiller toplumda yaygın olarak görülmektedir. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle hastalar bu durumu saklamaya eğilimlidirler. Bu nedenle toplumda gerçek anlamla yaygınlığını saptamak oldukça güçtür. Bazı hastalarda ise semptom görülmediğinden yayılma çemberinin kırılması oldukça zordur. Human papilloma virüsün meydana getirdiği siğil yapıları estetik bozulmanın yanında rahim ağzı, anüs, orofarinks ve penis kanserleriyle yakından ilişkilidir.

HPV'DEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?

Genital siğiller cinsel yolla bulaştığı için genellikle çok sayıda cinsel partneri bulunan bireylerde görülmektedir. Bu nedenle bir kişi çok sayıda insanın enfekte olmasına sebebiyet verir. Devamlı kondom kullanımı siğil bulaşılma riskini azaltsa da tamamen ortadan kaldırmaz. Bu nedenle insanların enfekte olmadan önce aşılanması korunma için en doğru yöntem olmayı sürdürmektedir.

Human papilloma virüs için geliştirilen aşılar öncelikli olarak cinsel aktivesi henüz başlamamış kız çocuklarına önerilmekteydi. Zaman içerisinde erişkin kadınlar ve erkeklerde de aşının kullanımı onaylanmıştır. Hatta enfekte olmuş insanlarda bile aşı kullanımının virüsün vücuttan temizlenmesini kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle aşının cinsel yönden aktif olan tüm bireylerde kullanılması hastalığın yayılmasını önleyebilir" dedi.

AŞI OLMAKTA GEÇ KALMAYIN

Prof. Dr. Fatih Altunrende, "Uzun zaman boyunca sadece kadınları etkilediği düşünülen siğiller için son zamanlarda erkeklerde de ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği bildirilmiştir. Rahim ağzı kanseriyle yakın ilişkisi olduğu bilinen genital siğillerin erkeklerde de anüs ve penis kanseri neden olabileceği bildirilmiştir. Bulaşın engellemesi için 9-26 yaş arası erkeklerin aşılanması en etkili yöntem olarak görülmektedir. Bu nedenle 27 yaşına kadar aşı olunması gerekmektedir.

Tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi genital siğillerde tekrarlarla gitmektedir. Siğilin giderilmesi için ısı ile yakma, soğuk ile yakma ve lokal tedaviler kullanılmaktadır. Tedavilerdeki ana sorun lezyonların zaman içerisinde tekrar etmesidir. Lezyonların cerrahi olarak ısı enerjisiyle yakılması sonrasında uygulanacak lokal tedaviler nüksten korunmak için en iyi seçenek olarak görülmektedir" diye konuştu.