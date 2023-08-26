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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

        Gaziantep'te, tartıştığı erkek arkadaşı 45 yaşındaki İbrahim Patlar'ı göğsünden bıçaklayıp öldüren 34 yaşındaki Mevlüde Bulguroğlu, tutuklandı. Bulguroğlu ifadesinde Patlar´ın kendisini darp ettiğini, bu sırada bıçağı rastgele savurduğunu, öldürme kastının olmadığını öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:23 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:23
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        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
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        Gaziantep'te olay, 24 Ağustos gecesi Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Rezidanstaki dairede Mevlüde Bulguroğlu (34) ile erkek arkadaşı İbrahim Patlar (45) arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Bulguroğlu, Patlar'ı göğsünden bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekibi, İbrahim Patlar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mevlüde Bulguroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

        BİR ÇOCUK BABASIYDI

        1 çocuk babası İbrahim Patlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        "BENİ DARP ETTİ" DEDİ

        Mevlüde Bulguroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Bulguroğlu, ifadesinde İbrahim Patlar ile aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğunu ve tartışmanın ardından darp edildiğini söyledi.

        "ÖLDÜRME MAKSADIM YOKTU, PİŞMANIM"

        Darp sırasında eline aldığı bıçağı rastgele savurduğunu ifade eden Bulguroğlu, öldürme maksadı olmadığını ve pişman olduğunu söyledi. Mevlüde Bulguroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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